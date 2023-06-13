Арестованного экс-главного финансиста Минобороны прооперировали

Бывший глава финансового и бюджетного управления Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов перенес операцию на сердце в Бакинском оздоровительном центре, информацию подтвердил адвокат Мамедова Рашад Мирмехдизаде.

Адвокат сказал, что его клиент после операции был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы: «Низами Мамедову сделали ангиографию в тюрьме, ему установили стенд, а также сделали абляцию сердца (малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма).

Напомним, генерал-майор Низами Мамедов был задержан в результате проведенной в марте прошлого года операции правоохранительных органов и арестован. Он обвиняется в хищении 80 миллионов манатов.