Скидочные цены по-новому порадовали жителей региона. Они приобрели все необходимое для своего дома со скидками , разбив при этом оплату на 3 месяца .

Радостные известия сети магазинов Kontakt достигли Шемахи. В официально открывшемся на днях магазине этот день запомнился живой музыкой, развлекательной шоу-программой и призовыми играми.

Помимо скидок при покупке наличными, от внимания покупателей не ускользнули привлекательные предложения покупки в рассрочку. Сеть создала для своих покупателей возможность приобрести желаемый смартфон в рассрочку на 12 месяцев, а телевизоры, бытовую технику, посуду и домашний текстиль - в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов, и главное, без комиссии. Для информации сообщаем, что эти предложения все еще актуальны. До 18 июня жители Шемахи смогут прийти в только что открывшийся магазин Kontakt и воспользоваться всеми возможностями.

Самое главное - у всех жителей Шемахи есть шанс поучаствовать в акции «Шеш-Гоша» и вернуть 5%, 25%, 100% стоимости товара или получить БЕСПЛАТНО суперприз акции - электромобиль Volkswagen ID.4.

Что касается возможностей магазина, то в 2-этажном магазине Kontakt можно найти и приобрести по доступным ценам тысячи видов цифровой бытовой техники и прочей электроники, домашнего текстиля и посуды.

Итак, чтобы воспользоваться всеми предложениями и не упустить возможности выиграть электромобиль Volkswagen ID.4, обязательно приходите в магазин Kontakt, расположенный по адресу: город Шемаха, улица Расулзаде, 54.

Предлагаем посмотреть кадры с открытия магазина.