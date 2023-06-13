В ПАСЕ надеются, что миротворцы РФ покинут Карабах в 2025 году
Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен приветствовали прогресс Баку и Еревана на пути к мирному соглашению и призвали стороны активизировать переговоры.
«Мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, и призываем правительства обеих стран активизировать двусторонние переговоры», - говорится в заявлении докладчиков по итогам их визита в Азербайджан 3-7 июня.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Лидделл-Грейнджер и Кристофферсен также приветствовали усилия Баку по разминированию территории и восстановлению разрушенной инфраструктуры в Карабахе.
Лидделл-Грейнджер и Кристофферсен также выразили надежду, что «миротворческие силы Российской Федерации покинут территорию (Карабахский регион Азербайджана) не позднее ноября 2025 года».