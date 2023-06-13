Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:20

В Овальном кабинете Белого дома президент США Джо Байден принял во вторник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Эта встреча произошла в исключительно турбулентный момент для альянса. Одна из главных проблем — вопрос о возможном принятии Украины в НАТО. Как говорит один из главных авторитетов по этой теме Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, ныне президент Chicago Council on Global Affairs, «данный вопрос станет самым дебатируемым до проведения 11-12 июля в Вильнюсе саммита альянса, поскольку по нему существуют значительные расхождения у стран-участников».

Как пишет The New York Times, «союзники по НАТО требуют от Байдена убыстрить процесс принятия Украины». В первую очередь, это Польша и страны Балтии. Кришьянис Кариньш, рожденный в США премьер-министр Латвии, выступая на прошлой неделе на международной конференции в Риге, объяснил эту позицию тем, что «любой другой исход будет непременно означать, что Россия вернется». Байден в течение десятилетия придерживался одной, довольно неопределенной позиции: двери НАТО для Украины открыты, говорил он, но о сроке вступления говорить рано. Однако теперь, считает NYT, ему, оказавшемуся под серьезным давлением союзников, придется провозгласить более конкретный план для Киева. Иначе он поступить не может, ибо его стремление ни в коем случае не провоцировать Россию вызовет раскол среди стран-членов НАТО, единство которых Байден после четырех безумных лет Дональда Трампа считает одним из своих главных достижений. На нескольких дипломатических встречах последнего времени госсекретарь США Энтони Блинкен высказал убежденность, что администрация Байдена вынуждена будет занять более определенную позицию по вопросу о вступлении Украины. При этом мало кто ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет объявлена дата этого вступления, поскольку перспектив окончания войны в Украине пока не видно. Более того, есть разногласия по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, на которых настаивает украинское руководство.

Со своей стороны Столтенберг поблагодарил США за выделение нового пакета военной помощи Украине, объявленного в день встречи. «Чем больше Украина сможет отвоевать своих территорий, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказал он. Прием Байденом Столтенберга, возможно, является одной из их последних двусторонних встреч. В конце этого года НАТО ждет нового «главнокомандующего». Среди возможных кандидатов — министр обороны Великобритании Бен Уоллес, возглавляющая правительство Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и даже испанский премьер Педро Санчес. Как считают американские аналитики, наиболее предпочтительной для альянса является кандидатура Фредериксен, которая недавно посетила Вашингтон и которую Столтенберг назвал «одной из наиболее компетентных премьер-министров в Европе».