Россия закрыла доступ Украины к информации о радиации на ЗАЭС

Россияне остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олега Корикова.

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности", - рассказал Кориков.

По его словам, теперь специалисты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на территории станции, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.