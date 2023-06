Баку ответил Парижу

Создается впечатление, что в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о «блокаде» намеренно игнорируется свободное передвижение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем Twitter, отвечая на необоснованные обвинения Франции.



«Видимо, в заявлении министра иностранных дел Франции в связи с «блокадой» целенаправленно не замечается свободное передвижение жителей Карабахского региона Азербайджана армянской национальности в обоих направлениях. Это явно противоречит заявлению о беспристрастности», - отметил Айхан Гаджизаде.

Отметим, глава МИД Франции Катрин Колонна на слушаниях в Европарламенте, посвященных армяно-азербайджанской проблематике, заявила, что «никто в мире не делает больше Франции для достижения мира Армении с ее соседом (т.е. Азербайджаном)». Кроме того, глава МИД Франции потребовала от Азербайджана «разблокирования Лачинского коридора», а его «блокаду» назвала «незаконной».

Seems that the statement of Minister @MinColonna of @francediplo_EN on so-called “blockade” intentionally overlooks the free movement of Armenian residents of Karabakh region of #Azerbaijan in both directions.



It is a clear contradiction with vocal assertion on impartiality! https://t.co/9qIU6RCVIz