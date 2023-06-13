Мирзоян не стал комментировать слова Эрдогана

Главу МИД Армении Арарата Мирзояна попросили прокомментировать высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что открытию Зангезурского коридора мешает не Армения, а Иран.

Мирзоян отметил, что реагировать на эту реплику, особенно если она связана с третьими странами, он не будет. Но в целом, если речь идет о разблокировке, то Армения вновь подтверждает свою позицию. По его словам, Ереван заинтересован в открытии коммуникаций в регионе, в том числе в контексте упомянутой Эрдоганом транспортной оси Пекин-Лондон.

Глава МИД Армении пояснил, что периодически премьер и вице-премьер проводят интенсивные встречи, вопросы разблокировки обсуждаются на этих встречах. И по личному впечатлению министра, есть определенный прогресс. Но окончательных результатов пока нет.