Миссия Глобального фонда одобряет работу Азербайджана по борьбе со СПИДом

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с миссией Глобального фонда (ГФ) во главе с руководителем проектов по странам Восточной Европы и Центральной Азии ГФ Ольгой Авдеевой.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом: «С 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом. В то же время, регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда придают мощный импульс укреплению сотрудничества».

Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджана и Глобальным фондом.

В свою очередь, глава миссии Глобального фонда Ольга Авдеева, положительно оценив работу, проделанную в Азербайджане по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, указала на высокие показатели страны в регионе в этой сфере. Авдеева также подчеркнула, что в последнее время Глобальный фонд совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана успешно реализовал ряд важных проектов в нашей стране.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества и потенциальные возможности его развития.