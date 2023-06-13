Залужного хвалят даже «вагнеровцы»

Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного хвалят даже командиры ЧВК «Вагнер». Об этом сказано в материале BBC.

Один из командиров ЧВК «Вагнер», который находится под Бахмутом Донецкой области Украины, в разговоре с российским филиалом BBC похвалил военный талант украинского главкома.

"Пока наше Минобороны медальки себе в Сирии вешало, х...лы построили себе армию. Залужный сражается, конечно, лучше, чем Герасимов и Шойгу, хотя это и не сложно", — заявил один из «вагнеровцев».