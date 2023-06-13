Дадашев осужден за убийство таксиста, совершенное 19 лет назад

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении жителя Баку, 43-летнего Бахтияра Дадашева, обвиняемого в убийстве, совершенном 19 лет назад на территории Сураханского района столицы.

Следствием было установлено, что 29 декабря 2003 года Бахтияр Дадашев и его знакомый Ильхам Мамедов с целью наживы решили похитить таксиста.

Для этого они обратились к Рамизу Амирову, который предоставлял услуги таксиста на автомобиле марки «ГАЗ 24», с просьбой отвезти их в поселок Амирджан. По прибытии по адресу они отняли у Амирова деньги, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести. Не ограничившись этим, преступники позвонили супруге потерпевшего и сообщили, что похитили ее мужа, потребовав 500 долларов выкупа за его освобождение.

Позже Бахтияр Дадашев и Ильхам Мамедов, испугавшись разоблачения, задушили Рамиза Амирова.