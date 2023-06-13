Дадашев осужден за убийство таксиста, совершенное 19 лет назад
Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении жителя Баку, 43-летнего Бахтияра Дадашева, обвиняемого в убийстве, совершенном 19 лет назад на территории Сураханского района столицы.
Следствием было установлено, что 29 декабря 2003 года Бахтияр Дадашев и его знакомый Ильхам Мамедов с целью наживы решили похитить таксиста.
Для этого они обратились к Рамизу Амирову, который предоставлял услуги таксиста на автомобиле марки «ГАЗ 24», с просьбой отвезти их в поселок Амирджан. По прибытии по адресу они отняли у Амирова деньги, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести. Не ограничившись этим, преступники позвонили супруге потерпевшего и сообщили, что похитили ее мужа, потребовав 500 долларов выкупа за его освобождение.
Позже Бахтияр Дадашев и Ильхам Мамедов, испугавшись разоблачения, задушили Рамиза Амирова.
15 декабря 2021 года Бахтияру Дадашеву было предъявлено обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.6, 120.2.9 и 120.2.11 Уголовного кодекса. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
В связи со смертью другого участника преступления Ильхама Мамедова производство по уголовному делу в его отношении прекращено.
Обвиняемый Бахтияр Дадашев в ходе следствия признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном, заявив, что не знал об убийстве. Ранее Дадашев отбывал заключение в 2004 году за грабеж и незаконное хранение оружия, а в 2012 и 2016 годах - за незаконный оборот наркотиков.
Суд приговорил Бахтияра Дадашева к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Поскольку другой участник преступления Ильхам Мамедов скончался, производство по его уголовному делу было прекращено.