В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр образования Нахчывана Рахман Мамедов и другие гости.

Гости ознакомились с созданными в центре условиями. Сообщалось, что центр, в котором будут обучаться талантливые студенты, оснащен необходимым оборудованием.

Было отмечено, что в 156 из 212 школ, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике, имеются классы STEAM. К STEAM-обучению было привлечено более 400 преподавателей, а к STEAM-образованию привлечено около 19 тысяч студентов.