США не придают значения заявлениям из России относительно потерь украинских Сил обороны в ходе наступательных операций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявления российского президента Владимира Путина о "катастрофических потерях" Украины в ходе контрнаступления.

"Что касается комментариев, сделанных президентом Путиным: как вы знаете, мы не принимаем во внимание публичную оценку России", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

В этом контексте она напомнила слова президента США Джо Байдена, который заявил, что только Украина может говорить о своих военных действиях.