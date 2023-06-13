Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:44

Как писал накануне haqqin.az, в конфликте между Азербайджаном и Ираном, длящимся без малого год, наметились тенденции к некоторому смягчению ситуации. Активизация переговоров происходит в свете перспективы возобновления работы посольства Азербайджана в Тегеране, а также осуществления транзитных грузоперевозок по МТК «Север-Юг». Азербайджан и Иран – соседние страны, расположенные на трассе международного транспортного коридора «Север-Юг». В данный момент страны-участники МТК обсуждают пути ускорения запуска железнодорожной составляющей коридора и наращивания объемов грузоперевозок.

Как известно, Россия и Иран уже заключили двустороннее соглашение о финансировании строительства железнодородного отрезка Решт-Астара, который состыкует в единую магистраль железные дороги Ирана и Азербайджана. Таким образом, вопрос заключается в том, как скоро к российско-иранскому соглашению подключится официальный Баку, без которого бессмысленно говорить о полномасштабном функционировании коридора «Север-Юг». А это, в свою очередь, зависит от того, будут ли в обозримом будущем нормализованы ирано-азербайджанские отношения. Являясь своеобразным узлом для различных транспортных коридоров, Азербайджан неизменно вносил практический вклад в развитие проектов, способствующих укреплению межгосударственных экономических связей и регионального сотрудничества. И в этом контексте укрепление и интенсификация торгово-экономических связей между Азербайджаном и Ираном представляется абсолютно логичным процессом, вытекающим из повестки дня. С другой стороны, какими бы напряженными ни были в течение последнего года отношения между двумя соседними государствами, поток груженых автомобильных фур через территорию Азербайджана из России в Иран и обратно не ослабевал ни на минуту и функционировал как органичный компонент автомобильных грузоперевозок по коридору «Север-Юг». Тем сложнее понять логику иранских партнеров, которые, как сообщают источники, постоянно усложняют таможенные процедуры.

Азербайджан, может, и готов пересмотреть свои отношения с Ираном как с соседним государством, заинтересованным в развитии МТК «Север-Юг», а также в нормализации двусторонних отношений со своими географическими соседями. Но чтобы сделать этот шаг навстречу, азербайджанская сторона ждет, что Тегеран официально разъяснит причину событий, повлекших за собой резкое ухудшение контактов между двумя государствами, а также примет соответствующие меры, которые позволят Баку сменить чувство обеспокоенности на уверенность в том, что намерения Исламской Республики искренни и бескорыстны. В контексте предпринятых Ираном дипломатических инициатив по нормализации отношений с Азербайджаном этот вопрос приобретает особую актуальность. Как известно, 27 января нынешнего года на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено террористическое нападение, в результате которого был убит начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а еще два сотрудника, Васиф Тагиев и Махир Иманов, получили тяжкие телесные повреждения. Несмотря на резкую реакцию азербайджанской стороны, а также требование официального Баку детально расследовать инцидент и наказать преступника, никаких шагов в этом направлении соответствующие органы Ирана до сих пор не предприняли. Что особенно странно, если учесть, что в Иране приговаривают к смертной казни за куда менее тяжкие преступления.