Украина ведет крупное контрнаступление, однако еще рано говорить, станет ли оно поворотным моментом войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 14 июня, накануне встречи министров обороны стран альянса.

"Мы знаем, что чем больше выиграет Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Чем больших побед добьется Украина, тем выше вероятность того, что президент России Владимир Путин поймет, что он не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире",- сказал Столтенберг.

"Поддержка, оказываемая союзниками по НАТО, реально меняет ситуацию на поле боя прямо в эти минуты", - сказал он.