Подробности тайных переговоров Ирана и США

Газета The Wall Street Journal привела подробности тайных переговоров между США и Ираном.

По данным американского издания, прямые контакты между представителями Ирана и США начались в декабре прошлого года в Нью-Йорке. Администрация президента США Джо Байдена поставила своей целью не только возобновить действие ядерного договора от 2015 года, но и добиться обмена заключенными между США и Исламской Республикой. После Нью-Йорка переговоры были перенесены в Оман, где состоялись три раунда встреч.

«Главное требование Ирана в ходе контактов – в обмен на возобновление действия договора и освобождение заключенных размораживание иранских авуаров в западных банках. В качестве первого шага иранцы настаивают на предоставлении им доступа к 7 миллиардам долларов, находящихся в финансовых учреждениях Южной Кореи, и разрешение Ираку оплатить нефть и газ, поставленные Ираном. Чиновники в Сеуле заявляют, что Вашингтон уже вступил с ними в контакты по поводу первого требования», - пишет газета.