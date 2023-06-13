Новые фото из освобожденного украинскими войсками села

Информационное агентство Reuters опубликовало репортаж из села Сторожевое в Донецкой области, которое было недавно освобождено ВСУ в ходе наступления на так называемом "Времевском выступе".

Корреспондент Reuters сообщает, что дорога в этот населенный пункт усеяна трупами убитых российских военных. Военные сообщили Reuters, что в боях за Сторожевое погибли 50 россиян.

В репортаже не уточняется, сколько именно убитых военнослужащих лежит на дороге и вдоль нее, однако Reuters публикует несколько фотографий, на которых видны останки людей в российской военной форме. Некоторые из тел остались около уничтоженной бронетехники, некоторые – на соседних полях.