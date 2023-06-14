В последние недели Россия обратилась к более чем 12 странам, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Мексику и ОАЭ, с изложением "негативных последствий" для торговых связей, если в этом месяце FATF введет против нее дополнительные ограничения, пишет Bloomberg.

Как пишет издание, Кремль "предупреждает" страны, что занесение в список FATF усложнит и сделает дороже их дальнейшее ведение бизнеса с Россией. Расчеты, опубликованные в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, предполагают, что каждая из двух стран пострадает почти на 1% своего ВВП в результате потери торговли и инвестиций.

"Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов, поскольку потенциальные трудности с обработкой платежей задерживают посетителей, а срывы контрактов на крупные проекты, такие как атомная электростанция "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", могут привести к миллиардным убыткам", - пишет Bloomberg.