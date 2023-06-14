Шольц: у Путина есть план...

Президент России Владимир Путин явно хочет поглотить Украину и Беларусь. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на правительственной пресс-конференции 14 июня, пишет Deutsche Welle.

Поэтому, по словам Шольца, необходимо вести конкретный разговор о гарантиях безопасности для Украины. Войну России против Украины он назвал поворотным моментом, поскольку, по его мнению, с ее началом в Европе было отменено понимание того, что границы не должны передвигаться с применением силы.

"А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план в отношении Украины, и совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси", - уверен глава германского правительства.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности. И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", - добавил он.