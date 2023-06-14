США перебросили истребители на Ближний Восток
США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22. Об этом говорится в сообщении центрального командования Пентагона.
В Пентагоне сообщили, что причиной этому стала активность российской авиации.
"F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе", — говорится в заявлении военного ведомства.
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