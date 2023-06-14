США перебросили истребители на Ближний Восток

США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22. Об этом говорится в сообщении центрального командования Пентагона.

В Пентагоне сообщили, что причиной этому стала активность российской авиации.

"F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе", — говорится в заявлении военного ведомства.