Евросоюз признал подрыв Каховской ГЭС преступлением России

Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением России. Об этом говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

«Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно иметь последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против РФ и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины», - говорится в заявлении.