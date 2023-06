Азербайджан опровергает необоснованные обвинения об обстреле гражданских рабочих на строящемся в Армении металлургическом заводе. Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Эта очередная выдумка Армении нацелена на то, чтобы отвлечь внимание от ее военных провокаций против Азербайджана и негативного воздействия завода, строящегося в приграничной зоне", - написал Гаджизаде.

We deny baseless allegations about targeting civilian workers at the metal smelter plant to be constructed in Armenia.



As usual, this is another fabrication by #Armenia to mislead the attention from its military provocations on 🇦🇿& the negative transboundary impact of the plant. https://t.co/ohs56KsV6u