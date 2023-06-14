В Израиле разрабатывается новая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщило руководство оборонного концерна RAFAEL.

Согласно сообщению концерна, система должна перехватывать ракеты противника, летящие со скоростью до 6120 км/ч (в пять раз быстрее скорости звука) и обладающие высокой маневренностью. Система получила название Sky Sonic. Концерн RAFAEL планирует провести презентацию разработки в ходе международного авиашоу в Париже, которое откроется в аэропорту Ле Бурже 19 июня.