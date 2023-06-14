В Израиле готовят ответ Ирану Видео
В Израиле разрабатывается новая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщило руководство оборонного концерна RAFAEL.
Согласно сообщению концерна, система должна перехватывать ракеты противника, летящие со скоростью до 6120 км/ч (в пять раз быстрее скорости звука) и обладающие высокой маневренностью. Система получила название Sky Sonic. Концерн RAFAEL планирует провести презентацию разработки в ходе международного авиашоу в Париже, которое откроется в аэропорту Ле Бурже 19 июня.
Напомним, что в начале июня 2023 года воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили новую гиперзвуковую баллистическую ракету Fateh. Как сообщают иранские СМИ, эта ракета способна развивать скорость 15.900 км/ч и преодолевать расстояние до 1400 км.