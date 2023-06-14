Воздушная тревога по всей Украине
Масштабная воздушная тревога объявлена по Украине из-за взлета российского МиГ-31К, пишут местные СМИ.
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Масштабная воздушная тревога объявлена по Украине из-за взлета российского МиГ-31К, пишут местные СМИ.
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