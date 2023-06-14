После визита в Азербайджан британский депутат выступил с призывом

В качестве председателя Всепартийной парламентской группы Мэтью Оффорд недавно принял участие в конференции Агентства Азербайджана по разминированию, которая прошла в Баку и Агдаме. Во время своего выступления Оффорд предложил, чтобы новая ЦУР ООН сосредоточилась на разминировании. После он написал государственному министру по делам Африки и международному развитию Великобритании Эндрю Митчеллу письмо с просьбой поддержать эту инициативу.

Член британского парламента Мэтью Оффорд призвал правительство своей страны поддержать принятие 18-й Цели в области Устойчивого Развития (ЦУР) ООН для мира, свободного от мин. Информация об этом опубликована на сайте депутата.

Цели в области Устойчивого Развития (ЦУР) были разработаны в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти Цели были названы в резолюции Генассамблеи «Повесткой дня на период до 2030 года», они заменили собой Цели Развития Тысячелетия. Итоговый документ Генассамблеи содержит 17 глобальных Целей, таких как ликвидация нищеты и голода, здоровый образ жизни и благополучие, качественное образование для всех, экономический рост, борьба с изменением климата и его последствиями, сокращение неравенства, недорогостоящая и «чистая» энергия и т.д.

Учитывая согласованность между некоторыми ЦУР, новая, 18-я Цель по избавлению мира от неразорвавшихся боеприпасов будет способствовать развитию. Например, когда территории очистят от мин, гражданское население сможет возделывать землю, что приведет к сокращению бедности и продовольственной безопасности (ЦУР 1 и 2), детям смогут получить образование (ЦУР 4).

Деятельность по разминированию является одним из приоритетов для правительства Азербайджана, власти мобилизовали все ресурсы для устранения этой угрозы, отмечается в информации.

Мэтью Оффорд призывает «британское правительство добиваться того, чтобы противоминная деятельность стала путем к достижению Целей в области Устойчивого Развития. Поддержка национальных правительств в их обязательствах по очищению территорий от наземных мин поможет многим странам достичь других ЦУР».

«Мы должны рассматривать разминирование как прекрасную возможность, поскольку обеззараживание земли, которая оставалась неиспользованной в течение многих лет, дает планировщикам, политикам и политтехнологам возможность для создания устойчивых сообществ в качестве образцов углеродно-нейтральной экологически чистой окружающей среды. Это решает фундаментальную проблему Целей в области Устойчивого Развития. Запросы сегодняшнего общества не должны влиять на способность будущих поколений достичь того же», - сказал Мэтью Оффорд.