Российские "военкоры" утверждали, что из-за плохих погодных условий самолеты ВКС РФ не могли совершать вылеты и приземлились, что якобы помешало российской обороне от атак ВСУ вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями. Российские источники утверждали, что 11 июня ВСУ удалось добиться тактических успехов из-за сильного дождя и тумана, которые не позволили ВКС РФ и вертолетам нанести удары по скоплениям украинских сил.

В ISW напомнили, что экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) сообщал, что военное командование РФ больше заботится о том, чтобы истощить ВСУ, чем снова захватить территорию. Гиркин утверждал, что типичной защитой российских войск является уход в тыл, чтобы вывести пехоту ВСУ из-под прикрытия украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Он также рассказывал, что затем войска РФ атакуют этот район при поддержке танков и ПВО, чтобы помешать украинским силам перебросить элементы противовоздушной обороны на освободившиеся районы.