Лукашенко: «шаг влево, шаг вправо - и я начинаю действовать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в войну на Украине.

Как отметил Лукашенко, он не собирается ходить по городам Беларуси и прислушиваться правым-левым ухом к тому, кто и что говорит.

"Так в течении пары месяцев Беларуси не будет... Это мои полномочия, мои функции. Я ж не первый раз иду на выборы, они мою решительность видели: шаг влево, шаг вправо - и я начинаю действовать. Ну, избирали! Ну так терпите теперь до следующих выборов", - заявил Лукашенко.