Эльнур Мамедов, отдел экономики 05:41

На протяжение многих лет в мировых финансовых кругах не стихают дискуссии вокруг усиления глобального процесса, так называемой, дедолларизации и падения доли национальной валюты США в транзакциях и резервных сбережениях разных стран мира. Успокаивает лишь то, что сам Белый дом реагировал на все эти разговоры довольно вяло. Но вот о дедолларизации заговорила министр финансов США Джанет Йеллен, и это уже настораживает...

Но, судя по выступлению Йеллен, на данный момент её больше беспокоит местонахождение замороженных российских активов и изучение связанных с ними возможностей. Министр финансов США отмечает, что в прогрессирующей мировой экономике рост доли активов, альтернативных доллару - явление ожидаемое. Но, в то же время, она считает, что время, когда доллар перестанет быть резервной валютой, где-то «далеко впереди». Интересно, что взгляды Джанет Йеллен на доллар почти полностью совпадают с позицией директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которая также считает, что мировая экономика еще не скоро столкнется с масштабным процессом дедолларизации. По словам Георгиевой, хотя доля валюты США в мировых валютных резервах снизилась с 70 до 60 процентов, не следует ожидать быстрого изменения резервов. По мнению директора-распорядителя МВФ, отказ от доллара, как резервной валюты, постепенно происходит, но альтернатив ему в ближайшее время не предвидится. От того и перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у Георгиевой особого беспокойства.

С более осторожными прогнозами выступает влиятельный американский журнал The Economist, так же считающий, что в торговых операциях на мировом рынке доллар, как и прежде, остается основной валютой. Но издание беспокоит тот факт, что от доллара стремится избавиться набирающий силу китайский юань. Признавая, что время от времени спрос на альтернативную резервную валюту действительно возникает, и рынок переполняют прогнозы о неминуемой кончине доллара, The Economist, тем не менее, считает, что эти предположения далеки от реальности. “Всемогущее притяжение доллара на мировую экономику не ослабло даже при том, что США недавно обнаружили реальные проблемы, которые мешают воспользоваться всем превосходством их валюты», - пишет издание. В то же время, несмотря на всю силу доллара, становится все более очевидным, что некоторые страны могут обойтись и без него. Например, санкции, безусловно, нанесли экономике России тяжелые ранения, но не уничтожили ее. Это произошло, отчасти, из-за того, что 16 процентов экспорта России оплачивается в юанях. При том, что до начала войны в Украине этот показатель находился, практически, на нуле. В публикации The Economist отмечено, что все сильнее становится китайская альтернатива международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, Китай все чаще переключает двустороннюю торговлю на расчеты в юанях. Поэтому гегемония доллара, по мнению экспертов, может закончиться уже к концу ХХI века, когда переход к многополярной валютной системе станет закономерной неизбежностью. Впрочем, к тому времени многое может измениться. В чем же секрет доллара?