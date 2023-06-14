Россия атаковала города Украины

По всей стране была объявлена воздушная тревога. Полиция Харьковской области сообщила об обстрелах региона. Взрывы слышали в Харькове и Одессе.

В ночь на четверг, 15 июня, российские войска нанесли по Украине удар крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и иранскими дронами Shahed, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Взрывы в Кривом Роге подтвердил глава городской администрации Александр Вилкул. При ударе был ранен 38-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести. По словам Вилкула, одну ракету удалось сбить, еще три попали в два промышленных предприятия, начались пожары. Частично разрушены производственные здания, поврежден газопровод.

«Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области», — заявили в Воздушных силах ВСУ.

«Иранские Shahed противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток», - говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Кроме того, сообщили в ВС, ночью украинцы уничтожили российский БПЛА оперативно-тактического уровня, который вел воздушную разведку на восточном направлении.