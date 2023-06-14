Американцы заявили об успехах ВСУ на фронте

Украинские войска продолжили в среду, 14 июня, контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и добились успехов. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила накануне, что украинские войска продвинулись на 200-500 метров в районе Бахмута и на 300-350 метров на Запорожском направлении.

Российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западных, северо-восточных и юго-западных окраинах Бахмута.

Российские «военкоры» предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темп украинских атак, однако Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на украинские наступательные действия.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Таврическое направление» Валерий Шершень отметил, что украинские силы на Запорожском направлении уделяют приоритетное внимание ударам по российским системам радиоэлектронной борьбы.

Эксперты ISW ранее заявляли, что российские средства РЭБ сыграли решающую роль в осложнении украинских атак на этом участке фронта.