Эрдоган сказал свое слово: Вопрос закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопрос парламентской системы правления в стране «закрытым». Об этом он сказал в обращении к нации после заседания правительства.

«С результатами последних выборов вопрос о том, кто будет управлять Турцией, решен окончательно. Все, что заставляло Турцию терять время, теперь в прошлом. Дискуссии о парламентской системе прочно закрыты»,— сказал Эрдоган.

До 2016 года в Турции была парламентская система. По итогам референдума в 2017 году Турция стала президентской республикой.