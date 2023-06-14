Из Саратова в Баку можно улететь прямым рейсом

С 4 июля 2023 года авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Баку – Саратов – Баку. Рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю – по вторникам, сообщил начальник службы организации перевозок "ИрАэро" Александр Макин.

Вылет из Баку по вторникам в 16:55 местного времени, прибытие в Саратов в 19:05. Обратный рейс в 20:20, посадка в столице Азербайджана в 22:55. Цена билета в одну сторону от 15000 рублей (300 манатов).

Билеты уже в продаже.