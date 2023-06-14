Государственная пограничная служба распространила информацию об обстреле погранично-пропускного пункта «Лачин».

Согласно сообщению ГПС, в 08:45 15 июня в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, который нес службу на ППП на государственной границе в Лачине.

Ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ГПС. Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет.

Госпогранслужба Азербайджана заявляет, что вся ответственность за провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении.