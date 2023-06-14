Украинцы ударили по дивизии россиян: десятки погибших

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии РФ в районе Кременной Луганской области.



По информации аналитиков американского Института изучения войны, которые ссылаются на заявления российских «военкоров», ВСУ нанесли удар, когда российские военные ожидали прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова и были собраны в одном месте.

Отмечается, что в результате ударов из РСЗО HIMARS около 100 российских военных погибли, еще около 100 получили ранения.

По словам российских пропагандистов, речь идет не только о живой силе, но и о колонне бронетехники.