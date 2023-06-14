Наступает решающая фаза конфликта Пригожина и руководства армии РФ британская разведка
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракты с российским военным ведомством, несмотря на распоряжение Владимира Путина. Ключевой датой станет 1 июля.
По данным британской разведки, в течение нескольких месяцев владелец компании "Вагнер" Евгений Пригожин подвергал язвительной критике руководство Минобороны, но подчинялся власти Путина.
Однако Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнер" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".
"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте", - отмечают в Минобороны Британии.
Отметим, что 10 июня 2023 года Минобороны России потребовало, чтобы члены наемнических формирований, таких как группа "Вагнер", подписывали контракты непосредственно с военным ведомством, что было прямо одобрено президентом Владимиром Путиным по телевидению 13 июня.