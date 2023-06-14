Однако Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнер" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте", - отмечают в Минобороны Британии.



Отметим, что 10 июня 2023 года Минобороны России потребовало, чтобы члены наемнических формирований, таких как группа "Вагнер", подписывали контракты непосредственно с военным ведомством, что было прямо одобрено президентом Владимиром Путиным по телевидению 13 июня.