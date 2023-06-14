Премьер Пакистана посетил Аллею шехидов фото; обновлено 11:18
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов и возложил венок к памятнику "Вечный огонь", сообщила пресс-служба главы государства.
Затем ему была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.
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15 июня находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, сообщила пресс-служба главы государства.