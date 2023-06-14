Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов и возложил венок к памятнику "Вечный огонь", сообщила пресс-служба главы государства.

Затем ему была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.