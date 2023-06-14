Россия ждет от ЮАР иммунитета для Путина

Россия исходит из того, что Южно-Африканская Республика, где в августе пройдет саммит БРИКС, обеспечит юрисдикционный иммунитет президенту РФ Владимиру Путину, заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) [на арест президента РФ] юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым», — подчеркнул замминистра.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований. Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации», - подчеркнул российский дипломат.