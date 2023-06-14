В России «обеспокоились»: США принуждают сепаратистов Карабаха к встрече с Азербайджаном

США принуждают сепаратистов Карабах а ко встрече с властями Азербайджана, иначе будет «контртеррористическая операция». Такое заявление распространили российские СМИ со ссылкой на «диписточник» в Вашингтоне.

Вашингтон в ультимативной форме принуждает сепаратистов Карабаха к встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает «проведением азербайджанской контртеррористической операции», заявил источник.

«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион», - утверждает источник.

«Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе», - заявил он.

По словам источника, американскую инициативу лоббирует «министр иностранных дел» сепаратистского режима Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими.