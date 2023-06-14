Напомним, сегодня ВС Армении обстреляли погранпункт в Лачине, в результате чего был ранен азербайджанский пограничник. Также вооруженные армянские сепаратисты в Карабах е обстреляли позиции ВС Азербайджана на Физулинском направлении.

Согласно сообщению, 15 июня начиная с 11:00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, обстреляли позиции азербайджанской армии из оружия различного калибра, включая минометы.

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле в четверг позиций азербайджанской армии ВС Армении на границе.

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15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.

Кроме того, около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в Физулинском районе из стрелкового оружия.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.