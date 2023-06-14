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Еще один важный проект осуществлен в рамках реализации поручений президента Ильхама Алиева по расширению географии деятельности ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) и увеличению потенциала грузоперевозок в бассейнах за пределами Каспийского моря.

В рамках проекта с одобрения наблюдательных советов SOCAR и ASCO в свободной экономической зоне «Алят» на паритетных основах было создано и зарегистрировано совместное предприятие SA Maritime AFEZCO. В результате исследования рынка совместное предприятие приняло соответствующие меры по закупке трех танкеров типа «Афрамакс» дедвейтом (т.е. валовой грузоподъемностью) около 115 000 тонн каждый, два из которых принадлежат третьей стороне и один - SOCAR.

Танкеры типа «Афрамакс» будут управляться компанией ASCO Ship Management AFEZCO, которая является 100%-ной дочерней компанией ASCO и зарегистрирована в СЭЗ «Алят». Эта компания намерена увеличить количество судов, находящихся под ее управлением, осуществлять управление судами, принадлежащими третьим лицам, а также расширить свою деятельность, предоставляя услуги в соответствии с ведущими международными требованиями. До сих пор самым крупным танкером в истории азербайджанского судоходства было судно дедвейтом 13 тысяч тонн. Таким образом, с приобретением танкеров типа «Афрамакс», которые примерно в 10 раз крупнее существующих судов, азербайджанское судоходство вступило в новую эру.

Этот проект, имеющий стратегическое значение для нашей республики, также внесет свой вклад в международную цепочку создания ценности нашей нефтяной отрасли на мировом рынке нефти. Танкеры типа «Афрамакс», работая за пределами Каспийского моря, будут осуществлять перевозку сырой нефти компании SOCAR и других заказчиков. По соответствующим рекомендациям и поручениям главы государства большинству судов, построенных в последние годы, были присвоены имена в честь регионов Азербайджана. Особенно после победы азербайджанской армии, освободившей наши исторические земли от оккупации под руководством Верховного главнокомандующего, новым судам были присвоены названия в честь топонимов Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Именно согласно решению главы государства, танкеры типа «Афрамакс», введенные в эксплуатацию в рамках совместного проекта, будут носить названия «Карабах», «Шуша» и «Зангезур» - в честь исторических земель Азербайджана, которые имеют важное значение для азербайджанского народа. 15 июня 2023 года, в День национального спасения вдали от границ Азербайджана, в Сингапуре на судне «Шуша», которое является первым из танкеров типа «Афрамакс», принятых под управление компании ASCO Ship Management AFEZCO, состоялась церемония поднятия трехцветного флага Азербайджана и ввода танкера в строй.

Выступая на церемонии, председатель правления ASCO Рауф Велиев отметил, что судоходство Азербайджана сегодня вступает в новую эру, что является логическим продолжением поддержки, оказанной судоходной отрасли общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, его дальновидного и стратегического взгляда к этой сфере. Гейдар Алиев проделал большую работу в направлении развития судоходства, в том числе по обогащению состава Азербайджанского государственного Каспийского морского пароходства и Каспийского морского нефтяного флота большим количеством новых судов различного назначения в периоды, когда он руководил Азербайджаном и когда работал в руководстве СССР. В первые трудные годы независимости Азербайджана эти суда сыграли неоценимую роль в развитии экономики, «Контракта века», а также в успешной реализации других морских нефтегазовых проектов. Председатель ASCO подчеркнул, что в настоящее время президент Ильхам Алиев достойно продолжает политику в сфере транспорта и судоходства. В частности, приобретение танкеров типа «Афрамакс» стало возможным благодаря непосредственной поддержке и вниманию главы государства. Рауф Велиев отметил, что 2023 год, объявленный «Годом Гейдара Алиева», знаменателен для азербайджанских моряков. Так, в этом году азербайджанские моряки отмечают 100-летие общенационального лидера, 165-летие Азербайджанского пароходства и 10-летие создания ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», которое было реорганизовано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. В этот знаменательный год эти суда с неограниченными мореходными качествами, носящие названия исторических земель Азербайджана и плавающие под нашим национальным флагом, станут символом нашей Родины. Председатель добавил, что средства, привлеченные от успешно выпущенных некоторое время назад на местном рынке облигаций ASCO, были направлены на финансирование доли ASCO в проекте покупки судов типа «Афрамакс».