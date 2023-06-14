Япония хочет помочь Украине через США

Япония рассматривает возможность передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены в Украину и использованы в контрнаступлении украинских войск, сообщила газета WSJ со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания, Токио может направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм, руководствуясь подписанным в 2016 году двусторонним соглашением, согласно которому страны могут осуществлять обмен боеприпасами в рамках давнего партнерства в сфере безопасности. Сроки поставки и количество боеприпасов, которые Япония может передать, не уточняются.

После привлечения значительных ресурсов из собственных запасов США ищут возможность продолжать поддержку Украины без ущерба для своей боеготовности. Представитель Пентагона заявил, что США "продолжают вести совместную работу с Японией и еще 50 странами в области поддержки Украины".