МИД Азербайджана осудил провокацию армян на ППП «Лачин»

Решительно осуждаем военную провокацию ВС Армении против ППП «Лачин», в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Эта военная провокация, помимо того, что является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, направлена на воспрепятствование успешной работе пункта пропуска на азербайджанской стороне, безопасному, свободному и беспрепятственному проезду жителей Армении, а также движение по Лачинской дороге.

Военная провокация со стороны Армении, которая не может без труда переварить свободное передвижение армянских жителей, является наглядным примером незаинтересованности Армении в выстраивании отношений с Азербайджаном и мирном процессе.

Подобные действия со стороны Армении будут решительно предотвращены, а попытки Армении воспрепятствовать реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане, в наше общество потерпят неудачу.

Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и удержать Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.