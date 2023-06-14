Иран и США готовы обменяться пленными

Иран и США близки к договоренности об обмене пленными, идет процесс доработки деталей документа, сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на интервью министра иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

"Могу сказать, что они близки к заключению соглашения об обмене пленными и, вероятно, остается только обсуждение технических вопросов", - сказал он.

Напомним, что одним из нескольких американцев, содержащихся в Иране, является Сиамак Намази, бизнесмен с двойным американо-иранским гражданством, который в 2016 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и сотрудничество с правительством США.