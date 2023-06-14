Записал: Ага Гасымлы, собкор 12:32

Контратака украинской армии проходит сложный этап прорыва линии обороны армии России, аналогичный тому, как вооруженные силы Азербайджана пробивали в начале Второй Карабахской войны оборону противника. Как и в начале 44-дневной войны 2020 года, наступательная операция ВСУ сопряжена с определенными боевыми потерями. Об этом корреспонденту haqqin.az рассказал литовский военный эксперт, доктор Эгидиюс Папечкис. Папечкис назвал «символичным» тот факт, что, контратакуя сразу по нескольким направлениям, ВСУ, как и азербайджанская армия, продвигаются вперед по несколько сот метров в сутки, освобождая ряд населенных пунктов, но неся при этом потери в живой силе и военной технике.

«В распространенных Москвой видеокадрах видны подбитые танки «Леопард» и бронемашины «Брэдли», - отмечает эксперт. – Но подобные потери характерны для начала любой наступательной операции. Причем обратите внимание: ни внутри, ни вокруг подбитых танков и бронемашин тел солдат ВСУ нет. То есть украинский десант выжил и продолжил бой. При этом важно учесть, что на данный момент Киев задействовал в боях примерно 25 процентов ресурсов, мобилизованных на проведение контрнаступления. Следовательно, в резерве ВСУ есть еще много бригад, часть которых прошла тактическую подготовку на Западе и вооружена техникой НАТО. Цель наступления украинской армии, которое мы сейчас наблюдаем, сводится скорее к поиску слабых мест в обороне противника, но никак не является главным ударом армии Украины…» Эгидиюс Папечкис приводит данные ВСУ, по которым армия в условиях артиллерийского и авиационного превосходства противника продвинулась на разных участках фронта на глубину от полутора до двухсот километров в основном на Запорожской и Мариупольском направлениях. За неделю ВСУ освободили 90 квадратных километров территории и семь сел. При этом российская армия понесла крупные потери живой силы, самоходных пушек, РЭБ, ЗРК и пр. По словам литовского эксперта, любая армия начинает контрнаступление, когда достигает превосходства или как минимум паритета сил в воздухе.

«Успех азербайджанской армии во многом был обусловлен превосходством в воздухе, тактикой «роя дронов», - считает эксперт. – Что же касается ВСУ, то сложность ситуации заключается в том, что украинцы ведут боевые действия на открытой местности. Кроме того, ПВО Украины пока не может полностью закрыть небо от российских ракет. И поскольку открытая местность исключила эффект внезапности, командование армии России могло наблюдать, как ВСУ подтягивают войска для наступления». По мнению Папечкиса, не слишком высокий темп наступления ВСУ связан также с тем, что украинское командование максимально дорожит жизнью своих военных. «Украинцы не бросают солдат в лобовые атаки, как это делает российское командование, использующее военнослужащих как пушечное мясо и не считающееся с потерями личного состава, - утверждает литовский эксперт. - ВСУ стремятся проломить оборону противника малочисленными боевыми звеньями, быстро концентрируют силы и наносят нацеленные удары по наиболее слабым позициям противника. Думаю, основной удар ВСУ будет нанесен на стыке линий обороны между Донецкой и Запорожской областями, там, где смыкаются командования различных российских группировок. Сейчас украинцы, не спеша, расширяют плацдарм для наступления в направлении города Токмак Запорожской области. Судя по всему, они планируют ударить по Бердянску, Мелитополю, но их главная задача – выйти через левобережье Херсонской области к Черному морю, взять под контроль Керченский мост и перерезать сухопутную связь россиян с Крымом. В результате в тяжелом положении окажется контингент российских войск, дислоцированный в Крыму. Ему не останется ничего другого, как эвакуироваться морем. Вообще же, как показывает история прошлых войн, полуостров Крым всегда был легкой добычей для атакующих армий». Литовский эксперт прогнозирует, что командование ВСУ будет постепенно вводить в наступление основные боевые части, чтобы, держа в постоянном напряжении оборону российской армии, вводить в пробитые бреши свежие подразделения. Однако массовой атаки по всей 1200-километровой линии фронта, как это делали российские командиры, командование ВСУ не предпримет.

«Россияне ведут войну по тактическим канонам Первой мировой войны, – комментирует эксперт. - То есть не жалея жизни солдат, огромным людским валом». Папечкис убежден, что у Москвы осталось мало резервов, вследствие чего командование российской армии вынуждено усиливать одни позиции обороны за счет ослабления других. «Недавно стало известно о гибели начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Cергея Горячева и еще нескольких генералов, - напомнил эксперт. - Это - весьма чувствительный момент для российской обороны, поскольку драгоценное время пойдет на то, чтобы ввести в курс дела нового командующего. В то же время ВСУ, оснащенные западной артиллерией, американскими HIMARS и британскими реактивными системами залпового огня M270, продолжают атаковать тылы российской армии. Украинцы точно и интенсивно уничтожают российские штабные пункты, склады оружия, горючего, пути снабжения, военную логистику. Фактически у Москвы не осталось резервов, чтобы на достаточном уровне обеспечивать задействованную в боях армию». Литовский эксперт не исключает, что противостояние между Министерством обороны России и пригожинским ЧВК «Вагнер» может достичь критической отметки. «Нигде в мире не встретишь ситуации, при которой частная военная компания диктует условия правительству и вооружается за счет государства, - утверждает эксперт. – Теперь уже губернатор Псковской области создает свою армию, чтобы защититься от Латвии, Литвы и Эстонии, словно эти страны лелеют планы вторгнуться в Россию. Почему бы и губернатору Сахалина не создать за счет путинского кошелька армию для защиты от Японии, которая также присоединилась к антироссийским санкциям? При этом никто в России не уверен, что завтра эти «внутренние» армии не будут воевать друг с другом». Папечкис считает, что конфликт между Пригожиным, Шойгу и Кадыровым выгоден Украине.