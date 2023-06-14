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В Центре Гейдара Алиева накануне состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступивший на открытии помощник президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов подчеркнул значимость мероприятия, приуроченного к 100-летию Гейдара Алиева и Дню национального спасения - 30-летию возвращения общенационального лидера к власти.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев, вернувшийся по призыву народа в Баку, был избран председателем Милли Меджлиса Азербайджана и фактически спас страну от распада и потери государственности, а затем поставил на путь развития и процветания. «Сегодняшний вечер ознаменован презентациями нескольких проектов. Это специальный проект – уникальный портрет общенационального лидера Гейдара Алиева – инсталляция «Гейдар Алиев-100», созданная из 100 металлических труб в честь 100-летия великого государственного деятеля прекрасным художником и мастером Рашадом Алекперовым. Второй проект, реализованный Центром Гейдара Алиева, - это фотоальбом Boyük insanın ömür anları («Моменты жизни Великого человека»), который охватывает различные периоды жизни, политической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Многие материалы из фотоальбома изданы впервые. Третий проект, над которым была проведена большая работа Фондом Гейдара Алиева, - это документальный фильм İz («След») о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Впервые картина была с успехом представлена в рамках международного фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше», - сказал Анар Алекперов, выразив признательность всем, кто работал над реализацией проектов.

Затем гостям была представлена инсталляция «Гейдар Алиев-100», созданная Рашадом Алекперовым в стиле op-art - оптического искусства, художественного течения второй половины XX века, основанного на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Созданная за более 4 месяцев композиция оживляет портрет Гейдара Алиева. Используя в качестве художественного средства 100 металлических труб и просвет между ними, символизирующие 100-летие Гейдара Алиева, автор показывает вечность гениальной личности. Выдающийся скульптор-монументалист, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных орденов, действительный член Академии наук Азербайджана, народный художник Омар Эльдаров и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов высоко оценили представленную композицию. Далее гости ознакомились с фотоальбомом «Моменты жизни Великого человека» и были приглашены на показ документального фильма İz («След»). Перед показом заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев рассказал о сюжетной линии картины, построенной на монологах Гейдара Алиева о своей жизни, начиная с детства и до государственной и политической деятельности. Фильм назван İz на основе предваряющего картину высказывания Гейдара Алиева: «Каждый человек, пришедший в этот мир, уйдет из этого мира. Но счастлив тот, кто в этом мире оставит большой след». В связи с этим идея фильма содержит след, оставленный великим государственным деятелем в истории Азербайджана.