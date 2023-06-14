Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:02

В американской столице различные, порой противоречащие друг другу мнения в отношении того, насколько успешно продвигается контрнаступление Украины на юге и юго-востоке страны. Администрация Джо Байдена не стала делать трагедию из-за потери десятка поставленных Киеву бронетранспортеров Bradley и нескольких немецких танков Leopard. В Белом доме быстро объявили, что компенсируют Украине эти потери в максимально короткий срок.

Эта позиция Байдена понятна. По мере того, как в США разворачивается президентская предвыборная кампания 2024 года — а президент, как известно, будет добиваться переизбрания — для него исключительно важно, чтобы победа Украины укрепила его авторитет, лидерство Америки в мире, усилила ее внешнюю политику и помогла добиться двухпартийной поддержки лидера в Конгрессе. Поражение ВСУ в войне станет и личным поражением Байдена. Поэтому в Вашингтоне столь пристально наблюдают за развитием ситуации на поле боя. Как пишет в The Washington Post многолетняя маститая колумнистка Кэрен ДеЯнг, «по мере того, как контрнаступление набирает темп, в Вашингтоне затаили дыхание». «Я спрашиваю людей, что произойдет, если мы не будем поддерживать Украину? - сказал Байден, принимая в Белом доме британского премьера Риши Сунака. — Думаем ли мы, что Россия остановится в Киеве? Я думаю, что нет». «Руководство Украины понимает, что расписания военных действий быть не может, - говорит британский исследователь из Royal United Services Institute Джек Уотлинг. – Чего сейчас все ждут — так это того, что русские снимут свои силы с третьего рубежа обороны, чтобы усилить позиции, где на них оказывается наибольшее давление. После того, как эти резервы будут передвинуты, станет яснее, где самые слабые пункты в российских линиях».

Один из наиболее убежденных сторонников Украины - американский генерал Бен Ходжес, которого неоднократно упоминал haqqin.az, пишет в работе для Center for European Police Analysis, что «это контрнаступление чрезвычайно важно для будущего Украины». «Оно определенно началось, - говорит генерал, - но я не думаю, что речь пока идет о главных атаках. Когда мы увидим большие формирования с тяжелым вооружением, то поймем, где началось главное наступление удара». И тем не менее, несмотря на компетентные мнения наиболее известных аналитиков, у ряда экспертов в США темпы контрнаступления ВСУ вызвали определенное разочарование. И хотя, как уверяет администрация, она не получает сигналы о том, что Владимир Путин планирует использовать тактическое ядерное оружие, война не снижает оборотов и эскалация действий с двух сторон лишь нарастает. В Белом доме говорят, что у военных действий «не может быть четкого графика». Но при этом там признают, что не знают планов Киева. Определенный скептицизм вызывает и работа поставленного в Украину западного оружия и сами темпы его поставок. Эти довольно низкие темпы вызваны тем, что за боевыми действиями не поспевают американские производители оружия. Как сообщила на прошлой неделе Cчетная палата США, «Министерство обороны сталкивается с серьезными вызовами в разработке и создании инновационных оружий».

Этим, в частности, объясняется пресловутое «нежелание» Байдена поставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Его советники неоднократно объясняли публике, что президент боится вызвать эскалацию со стороны России, которая может привести к мировой ядерной войне. Но есть другое, более важное объяснение - этих ракет мало на складах Пентагона, а военные боятся их расходовать в свете возможной конфронтации с Китаем. Общую тревожную картину для администрации в связи с положением в Украине дополняют и сообщения вроде того, с которым только что выступила газета The New York Times. Она пишет о том, что по мере обсуждения потолка долга поддержка в Конгрессе Украины вызвала еще больший скептицизм критиков помощи Киеву. Это угрожает существованию двухпартийной коалиции, которая сохраняла высокие объемы поставок оружия для ВСУ. И даже сотрудники президентской администрации признают, что в условиях приближающихся президентских выборов будет непросто сохранять военную и экономическую поддержку Конгресса. Правда, в нем продолжают бороться две непримиримые силы — крайне правые сторонники Трампа призывают «не давать Украине ни цента» в то время, как ряд влиятельных сенаторов, демократов и республиканцев, таких как Линдси Грэм, который недавно был в Киеве и общался с президентом Владимиром Зеленским, наоборот, критикуют Байдена за медлительность в поставках военной техники Украине.