Израиль назвал причину отказа поставок «Железного купола» Киеву

Одной из причин, по которой Израиль отказал Украине в предоставлении своих систем противоракетной обороны «Железный купол», послужили опасения, что техника попадет в руки России. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на закрытых слушаниях в Кнессете.

Он не исключил, что Москва при этом сценарии может передать систему Тегерану, заинтересованному в их изучении.

Отдельно Нетаньяху проинформировал Кнессет, что с Москвой у израильских властей налажен канал обратной связи, по которому «открыто и откровенно» обсуждаются все проблемы вокруг российско-иранского партнерства в военно-технической сфере. Россия, в свою очередь, на этой диалоговой площадке поднимает вопрос о готовности Израиля поддерживать Киев.