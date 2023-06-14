Подоляк рассказал о контрнаступлении

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал контрнаступление Украины.

По его словам, ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите.

"Это позволяет продвигаться вперед и создавать паническое настроение в российской армии. Одна из целей такой разведки боем — уничтожить как можно больше живой силы и техники противника", — заявил он.