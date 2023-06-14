Синоптики о погоде в Азербайджане: дожди с грозами и жара
16 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла.
Атмосферное давление понизится с 760 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.
Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами порывистый восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.