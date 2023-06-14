В Армении задержан соратник Саргсяна

Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя председателя Республиканской партии Армении (РПА), экс-министра образования и науки Армена Ашотяна, сообщают армянские СМИ.

Он доставлен в Следственный комитет. О причинах задержания не сообщается. Ситуацию пока не прокомментировали и правоохранители. Предположительно, речь идет об обвинении, предъявленном политику еще в конце прошлого года.

Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета обвиняют в хищении имущества при закупках, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 года была избрана подписка о невыезде.



Отметим, что председателем совета РПА является третий президент Армении Серж Саргсян.