«Бал» на границе с Украиной
Войска РФ наращивают в приграничных с Украиной регионах количество тактических групп ракетных войск. Из-за чего для ряда областей есть угроза нанесения ракетных ударов врагом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.
"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Из-за этого растет угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35", - рассказал Громов.
"Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.
"Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс. Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.